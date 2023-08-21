الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تواصل منافسات دوري مراكز الشباب بالمحافظات

منافسات دورى مراكز
منافسات دورى مراكز الشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، فعاليات ومنافسات دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة بمختلف المحافظات تحت رعاية الرئيس السيسي.

وانطلقت، أمس، منافسات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب، حيث تُقام المباريات من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.

وأكد وزير الشباب أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف المحافظات.

وتحرص الوزارة على توفير الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وأعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، استقبال استاد بنها الرياضي، اليوم، للاعبين الراغبين في خوض اختبارات مشروع اكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩.

ووصل عدد المتقدمين للاختبارات من أبناء محافظة القليوبية لما يقارب 1700 لاعب وانتهت اللجنة الفنية للمشروع من تنفيذ عمليات الاختبارات بكل شفافية ووفق للإجراءات التحضيرية المتبعة في جميع المحافظات سواء علي المستوي الفني أو التنظيمي التي تنفذ بها عمليات اختبارات الموسم الثاني لكابيتانو مصر عن طريق التعاون مع مديريات الشباب والرياضة والأمن والصحة وتواجد مجموعات عمل المتطوعين YLY وفريق عمل وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر انطلاق التصفيات النهائية للموسم الثاني للمشروع بملاعب نادي الشمس الرياضي أيام ٢٢ و٢٣ الجاري لاختيار افضل 148 موهبة للبدء في تصوير البرنامج التليفزيوني الذي تذاع حلقاته علي قنوات أون سبورت وأون.

وزارة الشباب و الرياضة المكتب الإعلامي و المتحدث الرسمي الوزارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة

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