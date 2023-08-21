"التراث الشعبي ودوره في التنمية" في نقاشات قصور الثقافة بالفيوم

تزامنًا مع الذكرى العشرين لاتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، شهد فرع ثقافة الفيوم خلال اليومين الماضيين عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

في إطار ذلك، عقد أطلس المأثورات الشعبية بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "التراث الشعبي ودوره فى التنمية" وذلك بمكتبة الفيوم العامة ناقش بها الباحث ياسر حمدى دور التراث الشعبى فى عملية التنمية و دراسة الصناعات والحرف البيئية، وأكد أهمية تنمية الحرف وتذليل العقبات كذلك دراسة تقاليد ومعتقدات المجتمع المحلي الذى يعتبر مدخلا مهما للتنمية.

في السياق، أقام الباحث أسامة محمود العيسوي بأطلس المأثورات الشعبية ورشة تفاعلية للتعرف على التراث غير المادي حيث أوضح مفهوم التراث غير المادي وأهميته في حفظ الهوية القومية المصرية كذلك غرس القيم الثقافية والأخلاقية في نفوس الأطفال.

وضمن أنشطة فرع ثفافة الفيوم برئاسة سماح كامل، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي أقامت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان "دور الأطفال في بناء المستقبل" بالوحدة المحلية بالنزلة، تناول خلالها محمد قطب أمين المكتبة أهمية الاهتمام بالأطفال باعتبارهم سببا مهما في ازدهار المجتمع والعامل الأكبر في بناء المستقبل الذي تستطيع بلدنا من خلاله التسابق مع كل الدول إلي الأمام دائما.

وعقدت مكتبة جرفس الفرعية بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم محاضرة بعنوان ''قدوة و عبرة'' تحدث فيها الشيخ أحمد طه عبد التواب عن مفهوم القدوة بأنه هو من يحتذى فعله ويكون أسوة ومثالاً لسلوكيات الآخرين، فالقدوة كالعالم، والأستاذ، والأب، والأم، ونحوهم.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "الشباب ودوره في التنمية" للمحاضر د. عمر صوفي، تناول فيها دور الشباب الهام والأساسي وما يمثلونه من مهام حيث أن الشباب هم رصيد البلد الكبير فهم يمثلون البلد ومستقبله من جميع النواحي فذكاء الشباب ومهاراتهم وقدراتهم العملية تقود البلد إلى طريق التطور والنجاح، من جانب آخر نفذ نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة أشغال يدوية لتعليم أشغال الكروشيه وتعليم الفتيات طريقة عمل شنطة من الكروشيه.

واستقبلت مكتبة الطفل والشباب بطامية أطفال حضانة الغصن الأخضر بعزبة أحمد مصري بطامية في زيارة تضمنت يوما ثقافيا ترفيهيا قامت خلاله أمينة مكتبة الطفل بعمل ورشة حكي مع الأطفال لقصة بعنوان "الذئب الغدار والرجل الطيب" إلى جانب ورشة أشغال فنية لعمل وردة من الفوم والورق نفذتها نجلاء عبد الرحمن ، ومسابقات ترفيهية بين الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم واكتشاف مواهب الأطفال واختتمت الزيارة بعرض مسرح عرائس بعنوان "الأراجوز" وسط تجاوب الأطفال.

وأعدت مكتبة حي جنوب ورشة حكى من كتاب بعنوان ''المصباح السحرى'' تأليف نبيل هارون أدارتها عبير صلاح، كما نظم بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان الزيادة السكانية ومواجهة التحديات تحدث بها حمدي الأمين رئيس مركز المعلومات بالوحدة المحلية لقرية الروضة، أوضح خلالها أن الزيادة السكانية تمثل عقبة أمام الدولة خاصة لأنها تعطل مسار التنمية وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة.