"مياه مطروح": أنهينا 95% من شبكات الصرف الصحى بالمدينة

قال أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن محطة تحلية المياه طاقتها 65 ألف متر مكعب في اليوم، لهذا تعد هذه المحطة أكبر محطات المياه بالمحافظة.

تحلية المياه بمطروح

وأضاف نصر، خلال حواره مع كاميرا "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن العمل في محطة تحلية المياه بالمحافظة يسير على قدم وساق، حيث وصلت الأعمال الميدانية لـ75% و25% أعمال الكتروميكانيك.

تابع: "الدولة لها رؤية استراتيجية وتوجيهات بأن محطات التحلية يتم التوسع فيها حتى يستطيعون مجابهة الطلب على المياه، خاصة أن المحافظة يأتي لها عدد كبير من الزوار خلال فصل الصيف للاستمتاع بطبيعتها الساحلية الخلابة".

واستطرد: "وضع الصرف الصحي بالنسبة لمطروح كان حتى 2014 نسبة التغطية لا تتجاوز 30%، والآن تمت تغطية مطروح بنسبة 95% بشبكات صرف صحي جديدة".

الصرف الصحي

وأشار إلى أنه تم إنشاء مشروع صرف صحي متكامل في الخدمة من 2019 في منطقة الحمام بالمحافظة، ونستهدف الآن في العلمين القديمة تدشين مشروع صرف صحي متكامل على أن يتم الانتهاء منه بعام 2024.