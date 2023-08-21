لحاضر الوطن.. قصر ثقافة طنطا يحتفل باتفاقية صون التراث غير المادى

احتفل قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية بمرور 20 عامًا على توقيع مصر اتفاقية صون التراث غير المادي، وذلك خلال محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحدث فيها د.محمد عبدالعزيز، مفتش آثار عن التراث، مشيرا إلى أنه تراكم تاريخي يشكل هوية كل مجتمع.

وأكد أن التراث هو سجل إنساني في مجتمع من المجتمعات عبر مدة زمنية طويلة، مشيرا إلى أن التراث قد يأتي في شكل قصيدة شعرية أو وثيقة تاريخية أو إبداعا أدبيا أو لوحة تشكيلية، وتابع: هناك أيضا أشكال متعددة للتراث، منها: أن يكون عبارة عن اختراع علمي، أو شكل معماري أو أقصوصة كالأمثال الشعبية.

أوضح أنه لا بد من إعادة دراسة هذا التراث كونه هو حصيلة إنتاج العقل البشري على اختلاف الطبقات الاجتماعية والتيارات الفكرية والثقافية، مشيرا إلى أنه لا بد أيضا من توظيف التراث لخدمة حاضر الوطن ومستقبله، لافتا إلى أن خصائص ومعايير التراث تختلف مع معايير الحضارات السائدة، وذلك بحكم الاختلاف في المنطلقات والخلفيات التاريخية والعقائدية.