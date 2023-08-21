السبت.. إطلاق حملة لتجنيد المتطوعين في النيجر

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، عن بدء حملة في النيجر لتجنيد المتطوعين اعتبارًا من السبت المقبل، وفق قناة العربية الاخبارية.

وفي سياق متصل، وصل وفد من مجموعة إيكواس في غرب إفريقيا إلى النيجر والتقى بالرئيس المخلوع محمد بازوم يوم السبت حيث سعيا إلى حل سلمي وليس عسكري لمشاكل البلاد بعد أن استولى ضباط الجيش على السلطة في انقلاب.

وقال مصدر مقرب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) لوكالة “فرانس برس”، إن بازوم "في حالة معنوية جيدة" رغم انه لا يزال رهن الاعتقال والكهرباء ما زالت مقطوعة.

واحتُجز مع عائلته في المقر الرسمي للرئيس منذ الانقلاب، مع تزايد القلق الدولي بشأن ظروف اعتقاله.

وزار وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا النيجر لإجراء محادثات مع الضباط الذين استولوا على السلطة من بازوم في 26 يوليو.

وقال المصدر إن ممثلي غرب أفريقيا، بقيادة الزعيم النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، اجتمعوا مع بعض كبار الضباط الذين استولوا على السلطة، دون أن يوضح ما إذا كان من بينهم زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تيانى.