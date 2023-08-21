"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يدافع ببسالة عن منطقة سلاح المدرعات

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية إن منطقة سلاح المدرعات "منطقة استراتيجية" لولاية الخرطوم وتقع في جنوب الولاية.

منطقة سلاح المدرعات

أضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن هذه المنطقة سلاح مهم في المعارك، ولهذا تهدف قوات الدعم السريع السيطرة على هذه المنطقة دون النظر إلى الخسائر التي تتكبدها الميليشيا.

وتابع أن هناك قصفًا شديدًا من جانب الجيش الوطني لصد قوات الدعم السىريع ناحية الشمال، حيث تعرضت منطقة سلاح المدرعات لأكثر من ٢٧ هجمة منذ بداية نشوب الحرب في السودان، لكن هناك دفاع مستميت لحماية هذا السلاح الاستراتيجي من قبل قوات الجيش الوطني.

الهجوم على أم درمان

وواصل:"هناك هجمات عنيفة على منطة أم درمان نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية المهمة بالخرطوم، حيث بها الإذاعة والتليفزيون، السلاح الطبي، وجسر مهم يربط بين مدينة الخرطوم وأم درمان".