الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى وبلينكن يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وبلينكن

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع وزير خارجية الولايات المتحدة "انتوني بلينكن"، فى إطار متابعة ابرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وأشار السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الاتصال شهد تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية.

وأضاف أنه تم التباحث بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع فى السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأوضح السفير أبوزيد أن وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة أكدا حرصهما علي استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة فى المنطقة.

شكرى بلينكن مصر أمريكا العلاقات الاستراتيجية

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