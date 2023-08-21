الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قتلها أمام أطفالها.. شقيقة ضحية القليوبية تكشف تفاصيل الواقعة

نورهان عواد
نورهان عواد

كشفت نورهان عواد، شقيقة الضحية التي مزّق زوجها جسدها بالقليوبية تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنه كان في وعيه وليس تحت تأثير المخدر.

وقالت شقيقة الضحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"زوجها اتصل بي بعد ما قتلها، وده بيأكد إنه كان في وعيه اتصل قال لي تعالي أختك واقعة في الأرض، وعندما وصلت وجدته ألبسها تشيرت وبنطلون ولفها بالكوفرتة".

أضافت:"قتلها أمام ولادها الثلاثة، بنته البالغة 6 سنوات اعترفت على ما فعله، والولد عمره 7 سنين ورضيعة عمرها سنة و6 شهور".

وعما يتردد أنه قتلها لأنها شتمت أمه، قالت شقيقة الضحية إن حماة شقيقتها كانت "بتصيف".

ضحية القليوبية عزة مصطفى صالة التحرير قتل زوجته

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قتلها أمام أطفالها.. شقيقة ضحية القليوبية تكشف تفاصيل الواقعة

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