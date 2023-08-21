الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مقتل مستوطنة وإصابة اثنين جراء اقتحام قوات الاحتلال أحياء بالخليل

اقتحام قوات الاحتلال
اقتحام قوات الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه تم إغلاق مدينة الخليل بالكامل كما تواجدت قوات الاحتلال على مداخل ومخارج هذه المدينة صباح اليوم.

إطلاق النيران بمدينة الخليل

وأكدت السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال اقتحم عدة أحياء، ثم السيطرة على مداخل ومخارج المدينة بالكامل، مضيفة أنه البحث جار الآن على منفذ عملية إطلاق النار التي تمت صباح اليوم، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.

هروب منفذ العملية

وأضافت أنه لم يتم العثور على منفذ العملية، حتى الآن، لهذا من المؤكد أنه ابتعد عن المنطقة بالكامل الآن، وهذا يشير إلى أن قوات الاحتلال لم تتواجد على الفور عند إطلاق النيران، وبالرغم من تواجد الكاميرات المراقبة في المدينة بأكملها إلا أن القوات لم تستطع العصور على منفذ هذه العملية.

ولاء ولاء السلامين القاهرة الإخبارية مدينة الخليل هروب منفذ العملية

الأكثر قراءة

إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

بنت بمائة رجل.. جرار يدهس الطالبة عفت شهيدة لقمة العيش بالدقهلية

هل يحق لمجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات الجديدة؟.. العمايرة يجيب

تقارير: الأهلى يرحب بالتعاقد مع موسى ماريجا مهاجم الهلال السابق

الحكم في دعوى الإفراج عن شيري هانم وزمردة.. 28 أكتوبر 

قتلها أمام أطفالها.. شقيقة ضحية القليوبية تكشف تفاصيل الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟