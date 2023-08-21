"القاهرة الإخبارية": مقتل مستوطنة وإصابة اثنين جراء اقتحام قوات الاحتلال أحياء بالخليل

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه تم إغلاق مدينة الخليل بالكامل كما تواجدت قوات الاحتلال على مداخل ومخارج هذه المدينة صباح اليوم.

إطلاق النيران بمدينة الخليل

وأكدت السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال اقتحم عدة أحياء، ثم السيطرة على مداخل ومخارج المدينة بالكامل، مضيفة أنه البحث جار الآن على منفذ عملية إطلاق النار التي تمت صباح اليوم، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.

هروب منفذ العملية

وأضافت أنه لم يتم العثور على منفذ العملية، حتى الآن، لهذا من المؤكد أنه ابتعد عن المنطقة بالكامل الآن، وهذا يشير إلى أن قوات الاحتلال لم تتواجد على الفور عند إطلاق النيران، وبالرغم من تواجد الكاميرات المراقبة في المدينة بأكملها إلا أن القوات لم تستطع العصور على منفذ هذه العملية.