إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بمركز الفرافرة

أصيب اليوم الإثنين، شخصان إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بمركز الفرافرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل أمام قرية "الرواد" بطريق الكفاح/ الفرافرة أدى إلى إصابة شخصين نقل على أثرهم المستشفى لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من أنوار محمد السيد، 42 عامًا، قرية الكفاح، محمد بسيوني علي محمد، 36 عامًا من قرية الكفاح، جرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.