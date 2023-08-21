«حماة الوطن» بورسعيد يطلق مبادرة «شواطئنا دون بلاستيك»

أطلقت أمانة محافظة بورسعيد لحزب حماة الوطن، مبادرة خاصة لتنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية بهدف الحفاظ على البيئة من مخاطر المواد البلاستيكية، وما ينتج عنها من أضرار على الصحة العامة.

وأطلق حزب «حماة الوطن» المبادرة في محافظة بورسعيد تحت مسمى «شواطئنا بدون بلاستيك»؛ بهدف الحفاظ على البيئة وعلى شواطئ المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن واستمرارا لاحتفالات الحزب باليوم العالمي للعمل الإنساني.

ومن ناحية أخرى، نظمت أمانة محافظة الإسماعيلية لحزب حماة الوطن، زيارة لإحدى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ قامت بتوزيع الهدايا على الأطفال من ذوي الهمم لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

وتأتي زيارة حزب حماة الوطن، في إطار احتفالات حزب حماة الوطن باليوم العالمي للعمل الإنساني.

وكانت أمانة محافظة الغربية لحزب حماة الوطن نظمت زيارة لإحدى دور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين بالمحافظة، وقامت بتوزيع الهدايا لإدخال البهجة والسرور في نفوس الموجودين، ويأتي ذلك أيضا في إطار احتفالات حزب حماة الوطن باليوم العالمي للعمل الإنساني.