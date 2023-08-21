"زيزو والأبراج".. ماذا يكشف طالع نجم الزمالك بعد أنباء رحيله؟

أحمد سيد زيزو هو أحد أبرز نجوم الزمالك والكرة المصرية في السنوات الأخيرة، فقد تألق بشكل لافت مع الفريق الأبيض وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، كما نال إعجاب الجماهير والنقاد بمهاراته وأهدافه الرائعة.

خطف النجم أحمد سيد زيزو، الأنظار الفترة الأخيرة بعد تداول أنباء رحيله لفريق الشباب السعودي، خاصة بعد تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك استقالة جماعية، ففي السطور نكتشف ماذا يحمل طالع برج الجدي الذي ينتمي إليه النجم أحمد سيد زيزو الفترة القادمة.

"الحكمة والطموح".. أحمد سيد زيزو نجم مواليد برج الجدي

ولد زيزو في 10 يناير 1996، وهو من مواليد برج الجدي، الذي يتميز بالطموح والثقة والقوة والذكاء، وهذه الصفات تظهر جليا في أدائه على أرض الملعب.

لكن مستقبل زيزو مع الزمالك محل شك وجدل في الفترة الأخيرة، بعد أن ترددت أنباء عن رغبة بعض الأندية المحلية والخارجية في ضمه، خاصة بعد انتهاء عقده مع الزمالك في يونيو 2024.

ماذا يكشف طالع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو بعد أنباء رحيله على القلعة البيضاء؟

أحمد سيد زيزو هو أحد أبرز نجوم الزمالك والكرة المصرية في السنوات الأخيرة، فوفقًا لطالع برج الجدي الفترة القادمة، فالتغيير هو الأنسب لمواليد هذا البرج.

كما أن النجاح هو النتيجة النهائية لمولود برج الجدي خلال الأشهر القادمة من عام 2023، ولكن علية التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار يخص حياته المهنية.

برج الجدي هو أحد الأبراج الأرضية التي تتميز بالثبات والطموح، ينتمي إلى هذا البرج من يولد بين 22 ديسمبر و19 يناير من كل عام.

يرمز لهذا البرج النضج والحكمة والانضباط، فمن صفاته الشخصية القوية ومتعددة الاهتمامات، لكنه أيضا برج يعاني من بعض المشاكل النفسية والعاطفية.