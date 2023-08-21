الهند تستعد للاحتفال.. هل تصبح أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر؟

تستعد الهند للاحتفال بتحقيق رقم قياسي جديد في استكشاف القمر، لتصبح أول دولة تهبط بمركبة على القطب الجنوبي للقمر.

وبذل مسؤولو الفضاء الهنود، جهودًا مضنية للتقليل من شأن أي منافسة مع روسيا، ولكن لا شك في أن البلدين قد انخرطا في سباق فضائي غير رسمي مع بعضهما، وعلى نطاق أوسع - الصين والولايات المتحدة، اللتان تقدمتا في القمر، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وحتى الآن، منذ إطلاقها في 14 يوليو من "سريهاريكوتا" في ولاية أندرا براديش ، لم تتعرض المركبة الهندية لأي خلل، وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إن كل شيء جاهز للهبوط الناجح.

وأظهرت الصور التي تم نشرها اليوم الإثنين، حفرًا على سطح القمر تم التقاطها بواسطة كاميرا مركبة ISRO للكشف عن المخاطر وتجنبها ، والتي تم تصميمها للمساعدة في العثور على موقع هبوط آمن للمركبة الفضائية.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء في الهند إن الهبوط "سيمثل خطوة مهمة إلى الأمام للعلوم والهندسة والتكنولوجيا والصناعة الهندية ، مما يرمز إلى تقدم أمتنا في استكشاف الفضاء"، والبيان يشع بالتفاؤل ولكن لا يمكن أن يكون هناك شك بشأن القلق الأساسي.

وتجعل التضاريس الوعرة هبوط القطب الجنوبي صعبًا. قبل أربع سنوات ، فشلت الهند في الهبوط بمركبة جوالة في القطب الجنوبي بعد أن تسبب خلل في البرنامج في دخول المسبار للقمر بسرعة كبيرة.

وإذا نجحت الهند ، فستصبح الدولة الرابعة - بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين - التي لديها مركبة بدون طيار تهبط بسهولة على سطح القمر ، وأول دولة تهبط بمركبة على القطب الجنوبي.

وقبل المحاولة الروسية ، حاولت اليابان وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة أيضًا الهبوط في القطب الجنوبي وفشلت في ذلك ، مما يبرز التحديات التي تنتظر الهند.