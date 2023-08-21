بعد شهر من التعاقد معه.. جوتا قد يرحل عن اتحاد جدة

أكدت تقارير صحفية أن البرتغالي جواو فيليبي جوتا قد يغادر ناديه اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع جوتا في شهر يوليو الماضي، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، حيث قدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة، بمبلغ 25 مليون يورو تقريبًا.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلًا عن صحف سعودية، أن جوتا سيغادر الاتحاد بعد ظهوره مرتين فقط مع الفريق الذي يضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وأشار التقرير إلى أن تكيف جوتا مع الاتحاد لم يكن ليُسير على ما يرام وكان يود الرحيل.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد تفسير رسمي حتى الآن، حيث يمكن إعارة لاعب لشبونة السابق الذي تدرب في بنفيكا إلى نادٍ آخر في الدوري السعودي للمحترفين.

صاحب الـ24 عامًا شارك الموسم الماضي مع سيلتيك في 43 لقاء سجل 12 هدفًا وصنع 15.