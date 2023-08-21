الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط ربع طن مكرونة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 34 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار جهود مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وتمكنت مديرية تموين مطروح خلال حملة تموينية برئاسة المهندسة هند مساعد مدير المديرية  من ضبط كميات ربع طن مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 34 مخالفة تموينية بمرسى مطروح والحمام.

وأوضحت مدير تموين مطروح أنه تم تنفيذ حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارات الرقابة وتموين مطروح بالتنسيق مع قسم مباحث التموين؛ لمتابعة الحالة التموينية ومدى توافر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين. 

وأضافت أنه أثناء مرور الحملة تم ضبط كميات كبيرة من المكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي (ربع طن مكرونة)، بالإضافة إلى قيام حملات تموينية أخرى بكل من مركز مرسى مطروح والحمام بمعرفة كل من إدارات الرقابة ومطروح والإدارة التموينية بالحمام. 

وأشارت إلى أنه تم ضبط 34 مخالفة تموينية متنوعة بين عرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، و8 مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، ومخالفتي إدارة منشأة بدون ترخيص، 20 مخالفة عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، بالإضافة إلى 13 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع. 

وأكدت أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

الإجراءات القانونية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المعروض من السلع تموين مطروح حملة تموينية مفاجئة

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