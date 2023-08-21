الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: تركيا أبعد ما تكون عن الانضمام للاتحاد الأوروبي

جريدة الدستور

قال عبد المسيح الشامي، الخبير في العلاقات الدولية إن تركيا اليوم أبعد ما تكون للانضمام للاتحاد عن أي وقت مضى.

أضاف الشامي، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا لم تفِ بالكثير من شروط انضمامها للاتحاد ومنها حقوق الإنسان، والاقتصاد، والحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن أنقرة استفادت بمليارات الدولارات من الاتحاد الاوربي حتى تستطيع الانضمام إليه، لكنها تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب قرارات أردوغان، وجعل كل المسئوليات في الدولة بالرئاسة.

انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت صعب

أكد أن هذه القمة لن تشهد انضمام تركيا للاتحاد، كما أن القضية الأوكرانية لن تطرح فيها بشكل عام؛ لأن المقصود من شعار القمة وحيثية انعقادها في اليونان موجه لأوكرانيا لأن انضمامها للاتحاد صعب بسبب الحرب التي تمارس على أراضيها، موضحًا أن انضمام كييف سيشكل خطرًا على الاتحاد الأوروبي وسط إجماع على عدم السماح بالدخول.

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