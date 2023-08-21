الصحة العالمية تكشف سبب زيادة نسب الإصابة بالسكتات الدماغية

تشكل السكتة الدماغية أحد أكثر الأمراض المستقلة للموت والإعاقة في جميع أنحاء العالم، فوفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يتعرض حوالي 15 مليون شخص سنويًا للسكتة الدماغية.

أكد الخبراء بموقع "who" الخاص بمنظمة الصحة العالمية، أن حوالي نحو 5 ملايين شخص يتوفون بسببها، ومع زيادة حالات السكتات الدماغية في السنوات الأخيرة، أصبح فهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة هذه الحالات ضروريًا.

أسباب زيادة الإصابة بالسكتات الدماغية:

ارتفاع ضغط الدم: يعتبر ارتفاع ضغط الدم من العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بل وأشهرها.

السكري وأمراض القلب: يترافق وجود أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب بارتفاع مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية، وهو أيضًا يعد عاملًا مسببًا للسكتة الدماغية.

التدخين والكحول: يزيد التدخين واستهلاك الكحول من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يتسببان في تضييق الشرايين وقاصر الأوعية الدموية.

نمط الحياة غير الصحي: العوامل المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي مثل الأكل الغير صحي وقلة النشاط البدني تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

علاقة التوتر بزيادة الإصابة بالسكتات الدماغية:

أوضح الخبراء، أن التوتر النفسي والعاطفي يعد عاملاً هامًا في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فعندما نواجه ضغوطًا نفسية كبيرة، يرتفع مستوى الهرمونات المفرزة في الجسم مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي تزيد من ضغط الدم وتؤثر سلبًا على نظام القلب والأوعية الدموية.

وفي حالات التوتر المستمر، قد يؤدي ذلك إلى تجمع الكوليسترول وتضخم الشرايين، مما يزيد من احتمالية حدوث السكتة الدماغية.

كيفية التعامل مع السكتة الدماغية:

التوعية والوقاية: توجد بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول أطعمة صحية والامتناع عن التدخين والكحول.

العلاج المبكر: في حالة الاشتباه بحدوث سكتة دماغية، يجب الاتصال بالطوارئ فورًا للحصول على العلاج الطبي المناسب.

إعادة التأهيل: بعد السكتة الدماغية، يمكن للمرضى الاستفادة من جلسات التأهيل الفيزيائي والنفسي لاستعادة القوة والحركة، فمن المهم أن نفهم عوامل زيادة الإصابة بالسكتات الدماغية، وعلى وجه الخصوص علاقة التوتر بزيادة هذه الحالات.