أول تعليق لـ"يحيى خالد" بعد انضمامه لـ"باريس سان جيرمان" الفرنسي

تحدث يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد وفريق فيزبريم المجري، عن تجربته الجديدة مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال خالد، في تصريحات لموقع باريس سان جيرمان: "أشعر بنوع من الحماس الشديد لتجربتي الجديدة مع الفريق الفرنسي، أتمنى أكون عند حسن ظن مسئوليه".

وأضاف: "أعدهم ببذل قصارى جهدي مع الفريق، من أجل اسعاد الجماهير، انضمامي لباريس سيكون فصلًا جديدًا في مسيرتي".

وواصل نجم يد المنتخب الوطني: "فرصة عظمية لمواصلة تقدمي، فريق أثبت تميزه على أعلى مستوى سواء في فرنسا أو في أوروبا".

وشدد: "لا أطيق الانتظار لاكتشاف ثقافة جديدة وفريق جديد وارتداء القميص الأزرق والأحمر، أتطلع إلى لقاء جمهور باريس، الذي شاهدت مدى حماسه خلال مباريات دوري أبطال أوروبا في صالة بيير دي كوبرتان".

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع يحيى خالد لمدة 3 مواسم

وكان نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد، أعلن اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع يحيى خالد لاعب منتخب مصر.

وقال النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا سينضم إلى النادي اعتبارًا من 1 يوليو 2024 لمدة ثلاثة مواسم.

وبدأ يحيى خالد مسيرته الاحترافية مع نادي الزمالك، في سن التاسعة عشرة، وحقق مع الفريق لقب الدوري عام 2019، وثلاث بطولات لدوري أبطال إفريقيا (2017، 2018، 2019) ولقبين لكأس السوبر الإفريقي (2018، 2019).

في صيف عام 2019 ، تمت إعارة الظهير الأيمن إلى فريق تليكوم فازبيرم المجري، قبل التوقيع بشكل دائم مع النادي المجري في عام 2021. وبقميص الفريق المجري، ساهم يحيى خالد في فوزه بالدوري المحلي (2023) وثلاث بطولات لدوري الجنوب الشرقي لكرة اليد 2020، 2021، 2022 وثلاثة بطولات لكأس المجر (2021، 2022، 2023).

ومع المنتخب، فاز يحيى عمر بالميدالية الذهبية في بطولة أمم إفريقيا 2020 واحتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو عام 2021. واختير الوافد الجديد لباريس سان جيرمان، كأفضل ظهير أيمن في البطولة هناك، حيث سجل 38 هدفاً.