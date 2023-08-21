رفع 120 طن مخلفات وقمامة خلال حملات بأحياء وقري المنيا

رغم ارتفاع درجات الحرارة كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وقامت برفع 120 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحلية بقرى وأحياء المنيا نفذت حملات تكثيفية لأعمال النظافة ومن خلالها تم رفع ما يقرب من 120 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى نزلة حسين وتله والبرجاية وشوارع حي غرب ووسط وشمال المدينة حتى الحديقة الدولية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية بالقرى والأحياء.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية لتوفير بيئة صحية للمواطن وتجنب انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والاحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم

وأوضح رئيس المركز والمدينة إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال وحملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم بجميع شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بشكل يومي لرفع كفاءة منظومة النظافة.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

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