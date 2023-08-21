اليونيسف: أكثر من مليونى طفل فى النيجر بحاجة لمساعدة إنسانية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الإثنين، أن هناك مساعدات عالقة على المعابر في النيجر خاصة على الحدود مع بنين، مشيرًا إلى أن أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدة إنسانية.

وقال صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة إن الأزمة في النيجر، التي أطيح برئيسها في 26 يوليو، تضاعف المخاطر بالنسبة لملايين الشباب الضعفاء.

وقال مسئول لوكالة "أسوشييتد برس"، إن المحادثات بين الكتلة الإقليمية والمجلس العسكري في النيجر قاصرة، مشيرة إلى أن وفد دبليو إفريقي يصل إلى النيجر المنكوبة بالانقلاب.

وقال ستيفانو سافي، ممثل اليونيسف في النيجر، في تصريحات له: "الوضع الحالي يثير قلقًا بالغًا ويضيف عبئًا ثقيلًا على المشهد الإنساني المتردي بالفعل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، تأثر أكثر من مليوني طفل بالأزمة وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية".