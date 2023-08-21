على رأسها دي بول وكانسيلو.. صفقات منتظرة قبل غلق الميركاتو

أيام قليلة تفصلنا على غلق الميركاتو في الدوريات الأوروبية والعربية، حيث كان الدوري السعودي الأبرز على المشهد هذا الصيف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الصفقات المنتظرة قبل غلق باب القيد في بداية سبتمبر المقبل.

الدوري السعودي

ينتظر الدوري السعودي صفقات نارية منتظرة خلال الأيام المقبلة وبالتحديد مع نادي الأهلي الذي يسعى للتعاقد مع صفقتين في وسط الملعب من العيار الثقيل.

ويعتبر الأرجنتيني رودريجو دي بول بطل العالم ولاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قريب من الأهلي خلال الأيام المقبلة.

دي بول ظهر اسمه بقوة بجانب ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم وسط الأهلي.

كما يستعد النصر لضم صفقتين من العيار الثقيل وهم الإسباني إيمريك لابورتي مدافع مانشستر سيتي والبرتغالي أوتافيو صانع ألعاب بورتو البرتغالي.

الدوريات الأوروبية

يقترب نادي إنتر الإيطالي من ضم الفرنسي بنجامين بافارد مدافع بايرن ميونخ الألماني، حيث حسم النيراتزوي الصراع على اللاعب هذ الصيف.

وكان بافارد على قائمة مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وليفربول لضمه هذا الصيف لكن التقارير أكدت أن اللاعب اختار إنتر.

ويعتبر السيتي قريب من ضم الجناح البلجيكي جيرمي دوكو لاعب رين الفرنسي خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون ثالث صفقات بطل أوروبا.

أما برشلونة الإسباني قريب للغاية من التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي.