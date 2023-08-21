الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للمرة الثانية.. تجدد الاشتباكات بمحيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم

السودان
السودان

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وميليشات “الدعم السريع”، اليوم الإثنين، بمحيط سلاح المدرعات الاستراتيجي في منطقة الشجرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ويقع سلاح المدرعات على بعد نحو 12 كيلومترا إلى الجنوب من القيادة العامة للجيش ويمتد على مساحة 20 كيلومتر مربع ويضم ألوية مشاة ووحدات لسيارات مدرعة و 5 كتائب دبابات من طرز "تي55 و72 و190" ويقدر عددها بنحو 75 دبابة صالحة للقتال؛ كما يضم مهبطا بديلا للطائرات.

وفي جميع الانقلابات الأربع المكتملة التي شهدها السودان منذ استقلاله في العام 1956 لعب سلاح المدرعات الدور الحاسم في إنجاح تلك الانقلابات لما يمتلكه من قوة ضاربة.

أما في المعركة الحالية فإن أهمية سلاح المدرعات الكبرى تكمن في أنه يعتبر النقطة الأخيرة الحاسمة الفاصلة بين تمركزات وإمدادات قوات الدعم السريع الحالية والقيادة العامة للجيش خصوصا بعد سقوط معسكر اليرموك وقيادة الاحتياطي المركزي في جنوب الخرطوم في يد قوات الدعم السريع.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ صباح الأحد، عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين وسط أنباء عن سقوط عدد كبير من المدنيين بسبب القصف الجوي والأرضي العنيف الذي طال المناطق السكنية القريبة من مقر سلاح المدرعات.

الجيش السوداني الدعم السريع المدرعات العاصمة السودانية الخرطوم

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