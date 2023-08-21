أحمد عزاز يكشف تفاصيل ملتقى التوظيف المقرر في 29 أغسطس

أكد أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن ملتقى التوظيف والذي سيتم تنظيمه في 29 أغسطس الجاري، سيشمل الشباب من الجنسين.

وقال عزاز خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الاثنين، عن تجهيزات الملتقى: "نظمنا ملتقى لذوي الهمم، وكل من تقدموا له تم تعيينهم، وهذه سابقة مهمة جدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أعلنا أسماء المعينين في أسماء المنشآت".

وكشف مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن ملتقى التوظيف سيشمل الشباب من الجنسين، ليتم توفير وظائف في الخدمات البيئية والهندسية ومجالات السياحة بواقع 10 آلاف فرصة لـ73 منشأة، فضلاً عن توفير وظائف لمهندسين ومدرسين في جميع التخصصات وعمال وفني إنتاج ومدخلي بيانات.

وأضاف: كل هذه المهن كنا نجهز لها، ولم نضع سنًا محددًا، والوظائف متاحة للجميع، والملتقى سيكون دون مقابل والخدمة مجانية.

وواصل: "وفي الملتقى لدينا مركز تدريب في الشرابية، حيث يتم التدريب على 9 مهن، وإن لم يتم توفير فرص عمل لبعض الشباب سيتم تدريبهم حتى يفتحوا مشروعًا مستقلاً بذاته".