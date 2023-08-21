الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس مدينة الشروق: تحرير 14 محضر مخالفة وإعدام 18 شيشة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" على استمرار الحملات على الأسواق التجارية بمناطق متفرقة وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة العشوائية.

وأوضح المهندس علي سعد رئيس الجهاز أن آخر حملة أسفرت على تحرير 14 مخالفة تنوعت ما بين تعدي أصحاب المحال على ممرات المشاة وتمت مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وذلك بمراكز خدمات قطاع شرق. 

كما أعدمت الحملة 18 شيشة والمصادرة من الحملة وذلك لعدم الالتزام بشروط التداول طبقًا لقانون المحال العامة.

ونوه المهندس على سعد بعدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يوميًا حفاظًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

إزالة مخالفة بنائية بأحد العقارات السكنية بالمنطقة الثالثة عمارات بالمدينة في مهد المخالفة 
كما أفاد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بنائية في مهدها حيث تمثلت تلك المخالفة في قيام صاحبها بالشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس على بأن اللجنة قامت بإزالة مبان من الطوب بعقار سكني بالمنطقة الثالثة عمارات، موضحا أنه تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأهاب رئيس الجهاز مدينة الشروق بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد المهندس سعد رئيس جهاز مدينة الشروق على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وقد شارك في الحملة المهندس محمد العزازى نائب رئيس الجهاز للتنمية، المهندس محمد صلاح مدير التنمية، عطية السيد مدير إدارة الأمن، المهندس حمدي شحاتة مدير إحياء ونظافة شرق.

الاسواق الاشغال استمرار الحملات إدارة الأمن اصح أصحاب المحلات الباعة الجائلين

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