المعسكر الخارجي يجهز بيراميدز للظهور الأول بدوري أبطال إفريقيا

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، على إقامة معسكر خارجي للفريق بتركيا، ضمن مرحلة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وينطلق معسكر السماوي الخارجي، خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري ولمدة 10 أيام حيث يستمر حتى يوم 4 سبتمبر القادم.

ويأتي ذلك، ضمن استعدادات بيراميدز للظهور الأول تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا، فضلا عن مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد نسخة 2023/2024، والمواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022/2023، حيث لم يحدد اتحاد الكرة موعدا للمباراة حتى الآن، والنسخة الجديدة من البطولة، وكأس أبطال السوبر "النخبة"، والمزمع إقامته في الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، وسيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس رابطة الأندية، بينما لم يتحدد الطرف الرابع المشارك في المسابقة، وأخيرا كأس رابطة الأندية المحترفة في نسخته الثالثة.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز الفائز من مواجهة الجيش الرواندي أو جاديكا الصومالي، في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو 1 أكتوبر المقبل.

جدو ينضم للجهاز الفني لـ"بيراميدز" بقيادة باتشيكو

وفي سياق مختلف، انضم محمد ناجي جدو للجهاز الفني المعاون للبرتغالي باتشيكو المدير الفني للسماوي، في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر التي تضيف للفريق في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

وحضر جدو، تدريب فريق نادي بيراميدز والذي جرى صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي، تحضيرا للمرحلة المقبلة التي يستعد فيها الفريق للموسم الجديد، وقبل مشاركة أولى منتصف الشهر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

واجتمع مع الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد، وهاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، قبل أن ينضم للتدريبات مع الجهاز الفني.

وتوج جدو بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر عام ٢٠١٠، وتوج هدافا للبطولة برصيد ٥ أهداف، كما حقق الدوري المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة.