"العمل" تنفذ خطة التدريب المهني 2023/2024

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ ، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة الخياطة والتفصيل ، وذلك بمركز التدريب المهني بفوة لعدد 11 متدربة ،والتي استمرت لمدة شهر كامل بمعدل 150 ساعة تدريبية ، فى إطار تنفيذ الخطة التدريبية للتدريب المهني للعام 2023 / 2024 ، لتطوير مهارات أبناء المحافظة من الذكور والإناث وتنمية قدراتهم وفق متطلبات سوق العمل ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين لتعزيز فرص الحصول على فرص عمل لائق داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وذلك من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة ، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن المديرية بدأت فى تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك بتوفير برامج تدريب مجانية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظة ، من خلال مركز التدريب المهني بفوة والوحدة التدريبية المتنقلة بسيدي سالم ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة ، وإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب ، وكذلك توفير فرص عمل للخريجين ، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للحد من معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية.