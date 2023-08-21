الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 178 مخالفة مرورية متنوعة بشوارع سوهاج

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج.

وأسفرت حملة اليوم عن ضبط  178 مخالفه متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، وتقاضى أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين.

 

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة التي تسير فى شوارع المحافظة والتي تسير عكس الاتجاه وتحرير المحاضر اللازمة

اتخاذ الإجراءات إجراءات القانونية أجرة ارات أجر اداره مرور

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