رئيس حزب البيئة العالمى: التغيرات المناخية غير طبيعية بالنسبة لحياة الكوكب

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي: إن إعصار هيلاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطير جداً، والتغيرات المناخية غير طبيعية بالنسبة لحياة الكوكب، وتعتبر غير طبيعية بسبب تصرفات الإنسان والاستهلاك الخطير لموارد الكوكب والتعامل بأخطاء كبيرة، تسبب أعاصير وفيضانات وتصحر وغيرها، وسوف نصل لمرحلة خطيرة جداً.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن استراتيجيات حماية البيئة مفقودة فى الكوكب بعدد كبير من دول العالم، موضحاً أن هناك دولا وضعت استراتيجيات، ولكن تحتاج الكثير من العمل وتأسيس مؤتمر لإنشاء استراتيجية عالمية لحماية البيئة.

وأوضح رئيس حزب البيئة العالمي أن الفياضانات التي تحدث بالفترة الأخيرة لم تكن تحدث بالقرن الماضي، لافتا إلى أن الأمطار أصبحت غزيرة وغير طبيعية، آخرها بالكويت الجمعة الماضي أو بالسعودية، ورأينا التصحر بمناطق عديدة، وحرائق بالغابات وصلت للترميد، ولا نستطيع السيطرة عليها.