ضمن خطة صناعة الوعي.. قصر ثقافة أسيوط يُنظم "مصرنا الحلوة"

نظمت ندوة «مصرنا الحلوة» بقصر ثقافة أسيوط، حضرها الأنبا أرميا الأسقف العام للكنيسة الارثوذكسية ورئيس المركز الثقافي القبطى، والذي تحدث عن حتمية وحدة الوطن، والاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة والنظر إلى ما تم انجازه خلال فترة زمنية وجيزة بعين الاعتبار في مجالات الصحة والتعلم والثقافة وبناء الانسان، وأيضا فى مجالات المشروعات التنموية القومية، وبالأخص المشروع الذى تفردت به مصر تجاه شعبها وهو «حياة كريمة».

يأتي ذلك إيمانا بدور الثقافة في بناء الوعي وتحصين الفكر، ومواجهة الوافد من أفكار الفرقة والهدم ومن خلال سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعواصم محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد التابعين لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وذلك طبقا لتوجيهات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، للاهتمام بصناعة ودعم الوعي الجمعي وبالأخص للأجيال القادمة، ومشاركة رموز الفكر والثقافة والآداب والفنون والإعلام والسياسة والاقتصاد ومختلف مجالات الوعي بهدف تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن، والحث على وحدة الصف الوطني.

كما دارت محاور الندوة حول أهمية التكاتف فى مواجهة وصد ومنع انتشار الاشاعات والادعاءات الكاذبة التى لا هدف منها الا هدم الوطن وضياع مستقبله وحلحلة دعائمه، كما تحدث الأنبا أرميا على حتمية استعادة روح اكتوبر لتحقيق الانتصار فى هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن كما اشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تمر بكافة شعوب العالم وعلى الجميع الوعى بحتمية العمل الجاد وتقديم كل ما هو غال من جهد ووقت وفكر كما قدم الشهداء الابطال ارواحهم لاستقرار الوطن وحفظ الامن والامان بين فئات المجتمع المصرى.

وأدار الندوة الاعلامى والروائي الدكتور عبدالله يسرى وسط إقبال من أدباء أسيوط وسوهاج والمنيا والوادى وحضور قامات دينية وحزبية ونيابية وتنفيذية وأهالي اسيوط، ومنهم النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، والدكتور عاصم القبيسى وكيل اوقاف اسيوط، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر، وعبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق، وعمرو إبراهيم رئيس حى غرب أسيوط، واسماء عبد الرحمن استاذ كلية اداب قسم اللغة العربية وغيرهم من القيادات.

وبدأت الندوة بالسلام الوطني، وقدمت الحفلة كارمن شاكر لبيب، وبدأ عاصم القبيصي النقاش عن قيمة المواطنة في بناء علاقة إيجابية بين المواطنين، فالمواطنة هي العلاقة التي تربط الأفراد فيما بينهم، وعلاقتهم بالدولة، وشعورهم بالانتماء والوفاء لبلدهم ، والاعتزاز والفخر بها، والدفاع عنها، ولتكن كلماتنا في حب الوطن فمصر كنانة الله في أرضه ومن لم يري مصر وأهلها فلم يري الناس.

وأكد محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر أننا نحن بحاجة لنملا الصدور حبا في مصر وحبا لمصر، والقي كلماته في حب مصر ومواطنيها وارضها ، وخلال كلمته شكر الكاتب محمد نبيل وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى لرعايتها لمثل تلك الفعاليات الثقافية كما وجه الشكر للمحافظ اللواء عصام سعد لاستضافة ضيوف الندوة.

جاء ذلك من خلال دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى وتنظيم اقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط يوم الأحد ٢٠ أغسطس ندوة (مصر الحلوة) وقبل افتتاح الندوة قام الحضور بتفقد معرض الفن التشكيلي لطلبة كلية فنون جميلة بعنوان (نحت مباشر) اشراف د محسن سليم رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة جامعة أسيوط، ومعرض الكتاب معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الختام قدمت فرقة اسيوط للموسيقى العربية عرض بقيادة المايسترو حسام حسني عدد من الأغاني الوطنية.