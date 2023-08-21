مجلس الأمن يُهدد بفرض عقوبات على معرقلى الانتخابات فى ليبيا

هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على من يعرقلون إجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدًا التزامه بعملية سياسية تُسهلها الأمم المتحدة بناءً على مفاوضات اللجنة الليبية المشتركة "6+6"، للخروج بخارطة طريق انتخابية قابلة للتطبيق.

وطالب مجلس الأمن الدولي، في بيان له، الجهات المعنية الليبية، بمضاعفة جهودها لوضع اتفاق سياسي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، كما حث المعنيين على معالجة الخلافات عبر الحوار بروح من التوافق والمشاركة بشكل كامل وشفاف.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، التي كشفت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني.

مجلس الأمن يطالب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا

وشدد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة جهود عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، معربا عن أسفه للخسائر في الأرواح والجرحى الذين سقطوا خلال الاشتباكات.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى تجنب العنف والتحريض عليه لضمان حماية المدنيين والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة والتمسك باتفاق وقف إطلاق النار وسرعة تنفيذه بالكامل، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.