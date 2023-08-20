عقيلة صالح يرحب بتوحيد مصرف ليبيا المركزى.. ويدعو لإنهاء الانقسام

رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأحد، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، الذي تم إعلانه صباح اليوم بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، بعد جهود وطنية مخلصة.

وكان مصرف ليبيا منقسما بين فرعين في بنغازي والآخر في طرابلس لسنوات، ما أثر على الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدولة وآلية تحصيل الإيرادات النفطية.

وحسب بيان للمتحدث باسم المجلس، دعا عقيلة صالح جميع المؤسسات والهيئات في ليبيا إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد.

توحيد مصرف ليبيا المركزى

وأعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في وقت سابق اليوم، عن إعادة توحيد المصرف، خلال اجتماع موسع بين محافظه الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي في طرابلس.

وأكد المصرف أنه عاد مؤسسة سيادية موحدة، مع الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.