 رئيس الوزراء الفلسطينى يدين الأعمال الإرهابية التى تعرضت لها نابلس من المستوطنين

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بلدة حوارة، وقرى جنوب نابلس، خلال اليومين الماضيين، من قبل عصابات المستوطنين.

كما أدان، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم، أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين المطالبة بمحو بلدة حوارة مرة أخرى، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن ذاك الحريق لم ينطفئ، بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات، وتغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أنه طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن هذا الإجرام سيستمر.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحفر نجمة سداسية على وجه شاب مقدسي، وهو ما يعكس صورة من أبشع صور التوحش والسادية التي تشجعها ممارسات وسياسات غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم اليوم في إسرائيل، وقد وجبت محاكمتهم.