مراسلة "dmc": مهرجان العلمين الجديدة يُقدم مفاجآت للزوار يوميًا (فيديو)

قالت شرمندة الدسوقي، مراسلة قناة "dmc": إننا أمس شهدنا ختام بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بمهرجان العلمين الجديدة، وهي رياضة مهمة جدًا، وفعالياتها أكثر من ممتازة، وشارك بها أكثر من 500 مشارك، وهو أكبر عدد متشاركين بهذه الرياضة داخل مدينة العلمين، واستمرت البطولة على مدار ثلاثة أيام.

وأضافت "الدسوقي"، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن مدينة العلمين تميزت برياضة "الرالي"، والتي شهدت تنظيم أكثر من رائع، وأيضًا ردود الأفعال للحاضرين، كما أشادوا بذلك التنظيم الرائع.

ردود أفعال المتسابقين كانت رائعة جدًا بالمسابقة

وأوضحت أن التنظيم الرائع الذي شهدناه أمس يعود للتعاون الكبير بين إدارة مهرجان العلمين وبين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية، لافتة إلى أن ردود أفعال المتسابقين كانت رائعة جدًا بالمسابقة، وأن البطولة كان تتم بشكل ترفيهي جدًا، أكثر من كونها بطولة دولية.

وأشارت إلى أننا نشهد اليوم الثاني من الأسبوع السابع والأخير لمهرجان العلمين في نسخته الأولى، والمقرر ختامه يوم 26 أغسطس الجاري، ورغم ذلك المهرجان يُقدم كل يوم مفاجأة جديدة.