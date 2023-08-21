إزالة 26 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بقرى مراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

وفي هذا الإطار تمكنت الوحدات المحلية بحي شرق وقرى مراكز القوصية و أبنوب والفتح والبداري وصدفا من تنفيذ 26 حالة إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص، وتم إزالة شدة خشبية للدور الثالث العلوى بشارع المشتل بالوليدية بحي شرق، وإزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بالوحدة المحلية بمير التابعة لمركز القوصية، حالة تعدي بحوض توفيق ببني إدريس عباره عن فك شدة خشبية على مساحة 130 م ، وفك شدة خشبية أعمدة الدور الأرضي على مساحة 130 م.

كما تم إزالة حالتين بحوض الجناين عباره عن ردم حفر قواعد على مساحه 120 م ، وفك شده خشبيه على مساحه 100 م ، وتم إزالة حالة بحوض مهران عبارة عن ردم قواعد على مساحة 180 م) ، كما تم تنفيذ 3 حالات بمركز صدفا (حالتي إزالة فورية لتعدى على اراضى زراعية بقرية الشناينة والبربا ، وفك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت).

أما في مركز أبنوب فقد تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعد حيث تم إزالة ( تعدى على أرض زراعية بقرية الحمام ، وردم قواعد في المهد ل 2 حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الجيارة والخبازين ومصادرة المعدات)، كما تم ردم قواعد في المهد لـ 2 حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الشعراوية وسوالم أبنوب وإزالة لحالة لسملات بحوض الصباغية، و2 حالة جزئية لمنازل قائمة) فضلاً عن إزالة لمبنى من البلوك خارج الحيز العمراني بقرية العتمانية بمركز البداري، وإزالة تعدى في المهد بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري.

كما تم تنفيذ حالتي إزالة بمركز الفتح إزالة مخالفة لأعمدة الدور الثاني علوي خارج الحيز العمراني بعزبة شنودة بقرية بني مر، و تنفيذ إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بحوض شعيرة بقرية المعصرة) وذلك حملات حملات ازالات بهذه المراكز بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق و اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي إدارات الإشغالات والتنظيم والزراعة ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء