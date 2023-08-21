الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تصاعد وتيرة المعارك ودوى الانفجارات فى محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

الانفجارات في محيط
الانفجارات في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

أفادت فضائية "العربية" بتصاعد وتيرة المعارك ودوي الانفجارات في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم، حسب نبأ عاجل لها، اليوم. 

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، صباح الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، في محيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية، جنوب الخرطوم.

وقصفت قوات الدعم السريع محيط سلاح المدرعات بالمدفعية الثقيلة، فيما رد الجيش السوداني باستخدام سلاح الجو، إذ قصف مواقع وأهداف في جنوب وشرق الخرطوم.

وسُمع دوي انفجارات قوية، وارتفعت أعمدة الدخان من أحياء الشجرة والرميلة والقوز والصحافة، وامتداد الدرجة الثالثة المحيطة بسلاح المدرعات، وتزامن ذلك مع أصوات المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع.

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