الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأطفيح

جريدة الدستور

أصيب 5 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة الكريمات في أطفيح، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بعد بوابة الكريمات، اتجاه بني سويف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. 

تم نقل المصابين لمستشفى أطفيح المركزي  وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ملاكى بوابة الكريمات أطفيح مديرية أمن الجيزة

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