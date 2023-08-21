حزب المؤتمر: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية وتسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الحقيقية، حيث تسهم بقوة في سد احتياجات السوق المحلية وفى تقليل فاتورة الاستيراد؛ نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.

وأشار السعيد غنيم إلى أن القيادة السياسية تُولى المشروعات الصغيرة اهتماما خاصا، خاصة أنها تعمل على توفير المزيد من فرص العمل ومن ثم تشغيل ملايين الشباب، مما يقلل نسبة البطالة، وللمشروعات الصغيرة دور كبير في زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية التي تتميز بها الدولة المصرية بصورة كبيرة.

وأضاف "غنيم" أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط، بينما تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالى، وهذا يؤكد أنها تمثل معادلة ورقما صحيحا من مصادر الدخل القومى ويجب منحها مزيدا من الاهتمام.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "المشروعات الصغيرة تتميز أيضا بالاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وهذا بدوره يسهم بقوة في زيادة فرص العمل للشباب، علاوة على أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وتسهم بقوة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وهذا ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة".