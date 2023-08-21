استغاثة عاجلة من سكان منطقة 1185 بحدائق أكتوبر لوزير التعليم

أرسل سكان منطقة 1185 في حدائق أكتوبر استغاثة عاجلة لوزارة التربية والتعليم عن طريق الدستور.

وقال سكان المنطقة: "طالبنا بتشغيل المدرسة التجريبية داخل المشروع، حيث أنه تم الانتهاء من جميع أعمال البناء بها ولم يأت أمر التشغيل، فكان الدعم من مبادرة "علمني حرفا" بتوصيل أصواتنا إلى المسؤولين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وكانت سرعة الاستجابة والرد من المديرية أن جهاز حدائق أكتوبر لم يسلم المدرسة للهيئة الإنشائية التعليمية، وفور تسلمها سنبدأ بفرشها بالأثاث والحاقها بالعام الدراسي الجديد".

وأضاف أولياء الأمور في استغاثتهم: “لكن ما يحدث على أرض الواقع أن الجهاز يعمل في المدرسة ببطء شديد، في حين أن نتائج التحويلات ظهرت وأولادنا يتعرضون للرفض بسبب ارتفاع الكثافة جدًا في مدارس دهشور”.

واختتم أولياء الأمور: “نحن أولياء الأمور وسكان منطقة 1185 نطالب مديرية التربية والتعليم بمخاطبة جهاز حدائق أكتوبر بسرعة تسليم المدرسة التجريبية إلى الهيئة الإنشائية التعليمية، وإدراج المدرسة في العام الدراسي الجديد، لعدم ضياع مستقبل أولادنا بسبب عدم وجود أماكن لهم داخل مدارس دهشور”.