الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استغاثة عاجلة من سكان منطقة 1185 بحدائق أكتوبر لوزير التعليم

رضا حجازي
رضا حجازي

أرسل سكان منطقة 1185 في حدائق أكتوبر استغاثة عاجلة لوزارة التربية والتعليم عن طريق الدستور.
وقال سكان المنطقة: "طالبنا بتشغيل المدرسة التجريبية داخل المشروع، حيث أنه تم الانتهاء من جميع أعمال البناء بها ولم يأت أمر التشغيل، فكان الدعم من مبادرة "علمني حرفا" بتوصيل أصواتنا إلى المسؤولين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وكانت سرعة الاستجابة والرد من المديرية أن جهاز حدائق أكتوبر لم يسلم المدرسة للهيئة الإنشائية التعليمية، وفور تسلمها سنبدأ بفرشها بالأثاث والحاقها بالعام الدراسي الجديد".

وأضاف أولياء الأمور في استغاثتهم: “لكن ما يحدث على أرض الواقع أن الجهاز يعمل في المدرسة ببطء شديد، في حين أن نتائج التحويلات ظهرت وأولادنا يتعرضون للرفض بسبب ارتفاع الكثافة جدًا في مدارس دهشور”.

واختتم أولياء الأمور: “نحن أولياء الأمور وسكان منطقة 1185 نطالب مديرية التربية والتعليم بمخاطبة جهاز حدائق أكتوبر بسرعة تسليم المدرسة التجريبية إلى الهيئة الإنشائية التعليمية، وإدراج المدرسة في العام الدراسي الجديد، لعدم ضياع مستقبل أولادنا بسبب عدم وجود أماكن لهم داخل مدارس دهشور”.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم التربية والتعلي التربية وا الابنية التعليمية الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الخريطة الزمنية

الأكثر قراءة

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

أولياء أمور لاعبى الدورى الأمريكى يشتكون ميسى

محافظ المنوفية: غلق مخبز بلدى بقويسنا وتحرير 200 محضر تموينى مخالف

"الدستور" ترصد خطورة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا

مرتكب مذبحة الوراق يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

"دروس في الطيران الحر".. رواية جديدة لمريم وليد عن دار روافد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟