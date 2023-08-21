بدء حصاد محصول الأرز بالمحافظات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم الأرز في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محصول الأرز لهذا العام مبشر ويتوقع زيادة في الإنتاج وانخفاض في الأسعار.

وأشار في تصريحاته لـ"الدستور" إلى أن حصاد محصول الأرز بدأ للأصناف المبكرة في عدد من محافظات الدلتا هذا الأسبوع، بينما يبدأ رسميًا في الأسبوع الأول من سبتمبر. وسيتم حصاد الأصناف جيزة 75 وعمر 125 يومًا في أول سبتمبر المقبل، كما سيتم حصاد المساحات الكبيرة المؤثرة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وأوضح أن أسعار الأرز الشعير انخفضت من 19 ألف جنيه للطن إلى 16 ألف جنيه للطن، بينما انخفضت أسعار الأرز الأبيض من 28 ألف جنيه للطن إلى 20 ألف جنيه للطن، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض مع حصاد المحصول الجديد.

وأضاف "الرفاعي" أنه تمت زراعة مليون و100 ألف فدان بمحصول الأرز بشكل رسمي، طبقًا للمساحات التي حددتها وزارتي الزراعة والري. كما تمت زراعة مساحات أخرى بالفعل ولم يتم حصرها حتى الآن، ومن المتوقع زيادة المساحات المخالفة هذا العام وزيادة المحصول والإنتاج. وأشار إلى أن محصول الأرز تمت زراعته مبكرًا نتيجة حصاد محصول القمح مبكرًا وإخلاء الأرض من الزراعة، مما أعطى فرصة لحصاد الأرز مبكرًا هذا العام.

وأوضح رئيس قسم بحوث الأرز أن أصناف الأرز السوبر 300 تمت زراعتها متأخرة في شهر يونيو الماضي وسيتم حصادها في منتصف أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن محصول الأرز حالته جيدة ونحن نتابع أمراض اللفحة ونوصي بالعلاج للإصلاح في المحافظات، ومقاومة الحشائش وإضافة الأسمدة في موعدها، خاصة الأصناف المبكرة النضج، وأن حالة المحصول جيدة ويبشر بإنتاج وفير.

وأوضح "الرفاعي" أن الأصناف التي تمت زراعتها هذا العام هي أصناف سخا 108 وسخا 101 وسخا 104 وسخا 106 وجيزة 177 وجيزة 178 وجيزة 179 وسخا سوبر 300 وصنف الياسمين المصري وهجين مصر 1، مشيراً إلى أن تقاوي الفدان 50 كيلوجراما يجب أن تكون من مصادر موثوق بها مثل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات الغربلة التابعة لوزارة الزراعة، وشركات إنتاج البذور المعروفة، والمسألة لدى وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وأشار رئيس قسم بحوث الأرز إلى أنه لم تصل أي شكاوى بخصوص توفير المياه لمزارعي الأرز في العام الماضي ولا أي اختناقات، والموسم الحالي المياه متوفرة، وننصح المزارعين بزراعة الأصناف التي تجود في أراضيهم، حيث أن هناك أصنافا تجود في المناطق والأراضي المتأثرة بالملوحة وفي نهايات الترع، وهي جيزة 178 وجيزة 179 وسخا سوبر 300، وسخا 104 وهجين مصر 1، مشيرًا إلى ضرورة زراعة هذه الأصناف في المناطق المتأثرة بالملوحة وأراضي نهايات الترع التي لم تصلها مياه الري في الغالب.