تنطلق غدا.. أستاذة اقتصاد تكشف أبرز الملفات المطروحة خلال قمة "بريكس"

تعقد مجموعة دول "بريكس" قمتها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، لمناقشة ملفات هامة بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة.

ويأتي ذلك بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وفي هذا الصدد قالت الدكتور ليال منصور، أستاذة الاقتصاد من الكويت، أن قمة "بريكس" تنطلق غدًا، وبينهم 23 تطلب الانضمام والتوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، بما في ذلك إندونيسيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

- أبرز الملفات المطروحة في القمة

وتابعت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الاثنين، أن القمة غًدا ستناقش كيفية انضمام 23 دولة جديدة والتوسع، وطرح عملة جديدة، والعلاقات السياسية والجيوسياسية للبلاد، منوهة أن الـ "بريكس" لها أهمية شديدة عالميا حيث تشكل 22 % من الاقتصاد العالمي و18 % من التجارة العالمية التي تكون أغلبها بعملة الدولار.

وأضافت أستاذة الاقتصاد من الكويت، أن دول "بريكس" تناقش توحيد العملة التبادل التجاري بها بدون اللجوء للدولار، موضحة أن ما بين فبراير عام 2022 حتى فبراير 2023 تضاعف 2.5 % من الاحتياط العالمي من الدولار لصالح اليوان الصيني، معلقة “كل ما يتراجع الدولار تقوي الصين فاذا البريكس أصبح وكأنه يحوم حوالين الصين”.

ومنذ تأسيسها في العام 2009 تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية، على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.