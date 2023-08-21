تفاصيل إحالة متهم سرق 300 ألف جنيه للمحاكمة

"معملش حساب لصلة الرحم، وفكر فى نفسه ومستقبله فقط وخطط مثل الشيطان ليتمكن من سرقة أموال شقيقته وزوجها وهو على يقين بأن هذه الأموال هى نتيجة تعب ومجهود سنوات، فاتصل هاتفيا بشقيقته وطلب منها اصطحاب زوجها والحضور لمنزله وادعى بأنه تشاجر مع جار له وأصيب فى يده فهرولوا للاطمئنان عليه.

أقوال المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالشروق وبدر بأنه تمكن من عمل نسخة لمفتاح شقة شقيقته وأعطاها لأحد أصدقائه ليساعده فى سرقة تلك الأموال وإعطاءه جزء منها، واتفق معه بمجرد خروج شقيقته وزوجها من العقار يقوم بالتوجه إلي شقتهم وبحوزته المفتاح والبحث عن الأموال فى غرفة نومهم وبالفعل تمكن من العثور على حقيبة بها ٣٠٠ ألف جنيه.

أقوال المجنى عليه

أقر المجنى عليه أمام جهات التحقيق المختصة بأنه اكتشف سرقة مبلغ ٣٠٠ ألف من داخل شقته وكان شقيق زوجته أول ما من تم التشكيك فيهم لانه على علم بأنهم قام ببيع شقتهم القديمة ووجود هذا المبلغ في بيته بالإضافة إلى عدم وجود أى أثار فتح النوافذ أو باب الشقة بالقوة بالإضافة إلى أنهم لم يشعروا بوجود مشاجرة بينه وبين جاره وأنها تمثيلية قام بعملها لإخراجهم من الشقة.

قرارات النيابة

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم بإحالة المتهم بسرقة مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه من شقة شقيقته للمحاكمة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من شخص يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.