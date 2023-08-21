تزامنًا مع احتفال الكاثوليك في مصر.. من هي القديسة فيتوريا راسواماناريفو أرملة وأميرة مدغشقر؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، بذكرى رحيل القديسة فيتوريا راسواماناريفو - أرملة وأميرة مدغشقر.

من هي القديسة فيتوريا راسواماناريفو - أرملة وأميرة مدغشقر؟



ولدت فيتوريا راسواماناريفو في مدغشقر عام 1848 ، من عائلة قبيليه قوية . كانت البلاد تخضع للنظام الملكي منذ القرن السادس عشر .

وكانت أمها رامبوهينورو ابنة رئيس الوزراء الملكة رانافالونا . وشقيقة رئيس الوزراء . لا يُعرف الكثير عن والدها ولكن من المؤكد أن فيتوريا قد تبناها شقيق والدها الأكبر الجنرال راينيمهارافو. حتى سن الثالثة عشرز فنشأت في بيئة وثنية لعبادة الاله الخالق "الزهاري" على أساس معتقدات الأجداد.

حاولت الكنيسة الكاثوليكية دون جدوى تأسيس إرساليات في مدغشقر خلال القرن التاسع عشر، لكن الكنائس المُصلَحة أكثر نجاحًا . لكن الجمعية التبشيرية في لندن أسست إرسالية عام 1819.

في عام 1836 كان هناك حوالي ألفي مسيحي ، وتعلم ثلاثون ألف شخص القراءة في المدارس الإرسالية. وتم عمل ترجمة للكتاب المقدس. ع صعود سلطة ملكة معادية للمسيحية ، أُجبر المبشرون على مغادرة البلاد ، ولم يُسمح لهم بالعودة حتى وفاة الملكة في عام 1861.

وعندما عادوا ، وجدوا أن حوالي 5000 شخص مازالوا يحتفظون بإيمانهم المسيحي. كان هناك حوالي ثلاثة عشر ألفًا من البروتستانت في البلاد في عام 1867 ، ومائتين وثلاثين ألفًا في عام 1870 ، وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفًا في عام 1885.

وطلبت الملكة الجديدة أن تعتنق الإيمان المسيحي ونالت سر العماد المقدس . وجعل هذا الأمر ، أنهاء اضطهاد الكنيسة. وخصوصاً لطائفة الأنجليكان .

فصارت الديانة المسيحية محمية من الحكام . وصل المبشرون اليسوعيون في عام 1861 ، وتبعهم الراهبات التبشيرات من جماعة القديس يوسف كلوني. وتركزوا في المنطقة الشمالية وعلى الساحل وفي المناطق الريفية ، لكنهم وصلوا أيضًا إلى بعض أفراد الطبقات العليا والقادة من خلال التعليم. في عام 1875 كان هناك حوالي خمسة عشر ألفًا من الكاثوليك.

وكانت راسواماناريفو من أوائل الطلاب فى مدرسة الراهبات الإرسالية. بعد تعرفها على الإيمان المسيحي عن قرب وشاهدت الرسالة الرائعة التي يقوم بها المبشرون والراهبات طلبت أن تنال سر العماد المقدس ، فتعمدت في اليوم الأول من شهر نوفمبر 1863 وأتخذت اسم فيتوريا .

لم يكن من السهل في تلك البيئة الاجتماعية أن تكون كاثوليكيًا ، لكنها ثابرت. تم ربط الكاثوليكية بالإمبريالية الفرنسية ، وعندما أطيح بالملك راداما الثاني ، الذي كان على صلة وثيقة بفرنسا ، تم إطلاق العنان للاضطهاد ضد المبشرين الكاثوليك.

استمر هذا التناوب في الخطوط السياسية حتى أصبحت مدغشقر بشكل نهائي مستعمرة فرنسية ، وحدث هذا في عام 1896 ، بعد وفاة فيكتوريا. منذ تلك اللحظة فصاعدًا ، على الأقل في البداية ، حصلت الكاثوليكية على بعض المزايا: على سبيل المثال ، أصبحت العديد من المدارس تحت سيطرة اليسوعيين ، حتى لو كان التوتر بين المبشرين الأنجليكان والكاثوليكيين شديدًا للغاية. لكن سرعان ما واجه الكاثوليك عقبات جديدة أوجدتها حكومة فرنسية مناهضة لرجال الدين. في عام 1900 ، كان هناك 112 ألفًا كاثوليكيًا معتمدين و 275 ألفًا من الموعوظين. في هذه الأثناء ، بعد طرد المبشرين الكاثوليك ، حاول عم فيتوريا إقناعها بالانضمام إلى الكنيسة الإنجليزية هربًا من الاضطهاد.

رفضت فيتوريا وأعربت بالفعل عن رغبتها في أن تصبح راهبة ، على الرغم من أنها كانت مخطوبة لضابط رفيع المستوي يدعي رادرياكا ، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء . ونصحها المبشرون بعد اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة . ودعوها لأن تتزوج من هذه الشخصية المهمة ، ودعت كاهن كاثوليكي لحضور حفل الزفاف .

وكان زوجها رجلاً قاسياً للغاية ، كان يشرب بكثرة وكان له علاقات مع نساء أخريات. فنصحتها الملكة بتركه ، لكنها لم تكن تريد أن تنقض وعودها بالزواج وأن تكون قدوة سيئة لزملائها المؤمنين. وظلت معه حتى وفاتها عام 1887.

في عام 1888 سقط الزوج من شرفة إحدى عشيقاته وأصيب بجروح خطيرة. بمساعدة محبة من زوجته ، قبل وقت قصير من وفاته قبل أن يعتمد. في حياة القصور وبين سكان الريف الفقراء نالت فيتوريا محبة الجميع وتكريمهم لها .

وفى 25 مايو 1883 اندلع اضطهاد جديد للمسيحيين: غادر المبشرون الفرنسيون البلاد . بينما لجأ الشعب الكاثوليكي الى فيتوريا طالبين حمايتها. كانت شجاعة لا تعرف الكلل: زارت وكتبت إلى الكاثوليك في المناطق الأبعد ، دافعة عن المدارس الكاثوليكية والكنائس في المملكة. عندما عاد المبشرون في عام 1886 ، على الرغم من تدمير المؤسسات ، وجدوا كاثوليكية مفعمة بالحيوية ومتحمسة ، وذلك بفضل عمل فيتوريا بشكل أساسي.

ساعدت بنشاط الفقراء والسجناء والمحرومين. عانت من أمراض مختلفة وتوفيت عن عمر يناهز السادسة والأربعين في 21 أغسطس 1894.

دفنت يوم 24 أغسطس في قبر أسلافها ضد رغباتها الخاصة. تم تطويبها من قبل يوحنا بولس الثاني في 29 أبريل 1989 ، أثناء رحلته إلى مدغشقر.