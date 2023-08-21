الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلطات مطار فنوكوفو الدولى فى موسكو تفرض قيودًا مؤقتة على حركة الطائرات

مطار فنوكوفو الدولي
مطار فنوكوفو الدولي في موسكو

فرضت سلطات مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، اليوم الإثنين، قيودًا مؤقتة على حركة الطائرات، وإعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وأشارت سلطات المطار قي تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، فرضت قيودا مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في فنوكوفو، ولأسباب أمنية تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى بداية من الساعة 06:25 بتوقيت موسكو، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، هبطت طائرة تابعة لشركة إيروفلوت قادمة من مدينة يكاترينبورغ، في مطار كازان بدلا من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، بعدما أبلغ قائد الطائرة الركاب بأن جميع المطارات في موسكو مغلقة.

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سلطات مطار فنوكوفو موسكو حركة الطائرات الرحلات الجوية مطار شيريميتيفو الدولي

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