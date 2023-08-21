الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تحذر.. الصراع فى أوكرانيا وجودى وهزيمة الغرب حتمية

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي.

 

وتابع أن ما يجري هو نزاع وجودي بالنسبة لروسيا وليس لديها خيار آخر سوى تدمير نظام كييف الإرهابي والمعادي حسب وصفه.


بينما قال وزيرُ الخارجيةِ الروسي سيرغي لافروف إنه لا أفق للحوارِ بين روسيا و والغرب بشأن أوكرانيا، وأن تلك الدعواتِ الزائفةِ للحوار إنما تهدف لإعطاء نفس لنظام كييف.


وفي حديثه عن التهديدات المحدقة بروسيا قال لافروف إن الردع النووي هو الرد الروسي الوحيد المحتمل على التهديداتٍ الخارجية الخطيرة لأمن البلاد، مشددا على التزام موسكو الكامل بمبدأ، أن نشوب حرب نووية أمر غير مقبول..


ميدانيا أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى مقر العملية العسكرية الخاصة في روستوف على الدون، و تفقدَ مقراتِ قيادةِ القوات الروسية على محور خيرسون وفي جمهورية لوغانسك.

 وعقد اجتماعًا مع كبار المسؤولين العسكريين بمقر العملية العسكرية الخاصة.

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