النيابة تأمر بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مصنع بالصف

أمرت نيابة الجيزة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع بمنطقة الصف للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق داخل مصنع بعرب مساعد بمنطقة الصف دون إصابات.

وفى البداية تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع فى الصف، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق داخل المبنى والتهمت النيران الطابق الأرضى وتمكن رجال الحماية من السيطرة على النيران.