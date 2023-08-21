الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العبور يعلن بدء تنفيذ أعمال الطرق بالإسكان العائلي

جهاز العبور
جهاز العبور

أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه في إطار الجهود المبذولة لجهاز المدينة في تحقيق التنمية المستدامة للمدينة، حرصًا على الواجهة الحضارية للمدينة وكذلك الدور الرائد والدعم الدائم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في كل ما يخص تطوير ورفع كفاءة الأحياء وتقوية البنية الأساسية للمدن الجديدة.

وأكد المهندس أحمد رشاد، لـ"الدستور"، ضرورة طرح عمليات لأعمال التطوير ورفع الكفاءات في بعض الأحياء لسهولة تنقل المواطنين وتحقيق متطلباتهم وربط أحياء المدينة ببعضها، موضحًا أنه تم الموافقة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات والمروح بالإسكان العائلي على عملتين.

وأشار رئيس جهاز العبور إلى أن العملية الأولى تتمثل في تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات والمروح بالإسكان العائلي 1-2-5 والإسكان العائلي بالأحياء الثانية والثالثة.

ومن جانبه، أعلن المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الطرق، ومسؤولي شركات التنفيذ، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الجسات الأرضية والأعمال الصناعية، وتوريد الرمل والحصى، بالإضافة إلى ذلك، بدأت أعمال إعادة الشيء لأصله لطرنشات الإسكان العائلي 8.

كما تم البدء في أعمال إعادة الشيء لأصله لطرنشات الغاز بشارع عقبة بن نافع، بدءًا من البلوكات رقم 17080-17034.

وأضاف المهندس حمدي عبد القوي، أنه سيتم البدء في تنفيذ الأعمال الصناعية وتوريد وتركيب الحصى أمام البلوكات رقم 17080-1703، والجزيرة بشارع عقيد أحمد فاروق ممدوح بالحي الثالث.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، بأنه تم تكليف مسؤولي الإدارات المعنية لمتابعة أعمال التطوير للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة، ومراعاة أصول الصناعة، وذلك لزيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من كافة الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة لها.

لعائلي الاسكان العبور جهاز تطوير كفاءة

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