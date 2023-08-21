طارق البشبيشى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تسببه بوفاة شيخ أزهري وقت انضمامه للإخوان

كشف طارق البشبيشي، القيادى الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أكثر المواقف التي ندم عليها خلال وجوده مع الإخوان.

وقال "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن انتخابات 2005 كانت مفتوحة، والمؤتمرات كانت تقام في الأحياء، مشيرًا إلى أنه تم تكليفه من الإخوان بالاتصال بأحد شيوخ الأزهر وكان خطيب المسجد الكبير بدمنهور وطلب منه حضور المؤتمر.

وأضاف، أن هذا الإمام رجل حيي وطيب وأبدى القلق بعض الشيء ومع إلحاحه وافق وقال له ستكون بالزي الأزهري وبعدها تم التحقيق معه واستبعاده من عمله وهو كان لا يقوم بشئ سوى خطبة الجمعة ويحضر لها طوال الأسبوع.

وفاة الشيخ

وأكد أن هذا الشيخ دخل في حالة اكتئاب شديدة وأغلق باب غرفته عليه وهاجمه مرض فيروس الكبد وتوفى، وعلم بوفاته من صهره، ولذا يشعر بأنه سببًا في وفاته.