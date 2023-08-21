البشبيشى لـ"الشاهد": مبارك فتح الباب على مصراعيه لإبراز نجومية كوادر الإخوان

قال الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للأسف فتح الباب على مصراعية لتلميع الإخوان، وإبراز نجمومية كوادرها، مثل: عصام العريان ومحمد حبيب، منوها أن كل قيادات الإخوان كانت تظهر في لقاءات تليفزيونية، لدرجة أن مرشد الإخوان مهدي عاكف ظهر على قناة المحور.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز، أن الاخوان لم يثقوا في مهدي عاكف رغم أنه كان المرشد، ولقاءات مكتب الإرشاد المهمة خلال توليه منصب المرشد كانت تعقد في مكان آخر غير مكتب الإرشاد.

وأكد أن محمود عزت كان المرشد الفعلي للإخوان خلال فترة تولي مهدي عاكف منصب المرشد، منوها أن الإخوان حرقوا عاكف وتخلصوا منه في لحظة.

ولفت إلى أنه قبل 25 يناير، أكد عاكف ذكر أن الجماعة لن تشارك، ولكنه لن يمنع من يريد المشاركة، أما محمود عزت فكتب قبل الثورة أن هذه الدعوى مشبوهة، ودعا بعدم الاشتراك فيها .

ولفت إلى أن أغلب القيادات في الجماعة كانت تريد الاستفادة من أموالها، موضحًا أن جمعة أمين سرق أموال الاخوان في قضية مشهورة، حيث كان يشرف على مدارس المدينة المنورة بالإسكندرية، وعندما حصل تلاعب، وأرادوا تغييره وأخذ المدارس منه رفض وقتها وقال "دي فلوسي وفلوس عيالي".