الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة شاب غرقًا في بئر مياه بأحد مزارع الداخلة

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقى شاب مصرعه، الأحد، غرقاً في بئر مياه بأحد مزارع الداخلة بالوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثمان لمشرحة مستشفي الداخلة العام.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب غرقاً في إحدى الآبار الزراعية بطريق المكار بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثمان لمشرحة مستشفي الداخلة العام.

وتبين وفاة محمد رضا أحمد إبراهيم 17 سنة، من عزبة الدهوس التابعة لقرية الراشدة غرقا ببئر مياه بأحد مزارع الداخلة بطريق المطار.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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