برشلونة يحقق أول فوز في الليجا بالانتصار على قادش بثنائية

فاز برشلونة على ضيفه قادش بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتجيك، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023 -2024.

لامين يامال كاد يفتتح التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 29، عندما انفرد بمرمى قادش لكن الحارس تصدى لتسديدته ببراعة.

وأرسل بيدري كرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 34، صوب جوليس كوندي، لم يلمسها المدافع الفرنسي، لكن حارس قادش كان يقظًا ليتصدى لها ببراعة.

قادش كاد أن يسجل هدفًا في شباك برشلونة في الدقيقة 52 من عرضية من مارتي من الجهة اليسرى، ليسدد روبن ألكاراز الكرة، لكن تسديدته جاورت مرمى شتيجن.

وراوغ كريس راموس، كريستنسن، في الدقيقة 63، لينفرد بمرمى شتيجن، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

واستطاع بيدري تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 82، بعد تلقيه تمريرة قصيرة مسقطة من جوندوجان، ليسدد الكرة في شباك قادش ببراعة.

وأكد البديل فيران توريس انتصار برشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 94 من هجمة مرتدة، لينفرد بحارس مرمى قادش ويُسكن الكرة شباكه.

انتصار برشلونة رفع لـ 4 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد قادش عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - فرينكي دي يونج - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - بابلو جافي - روبرت ليفاندوفسكي

وغاب عن برشلونة في مباراة اليوم، المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو بسبب الإصابة، إضافة للبرازيلي رافينيا بعد تحصله على البطاقة الحمراء في الجولة الأولى أمام خيتافي.

كما غاب تشافي هيرنانديز عن مباراة اليوم، بعد تحصله على البطاقة الحمراء أمام خيتافي وإيقافه لمباراتين.

وكان برشلونة قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإسباني، بالتعادل السلبي خارج الديار أمام خيتافي.